"В ознаменование 220-летия Кавказских Минеральных Вод, которое будет в следующем году, и в честь 80-летия освобождения Ставропольского края и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в декабре мы осуществляем первый массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус", — сказал Сысоев журналистам.

По его словам, не менее пяти аэростатов стартуют в Кабардино-Балкарии и полетят в сторону Кисловодска. Информация о точной дате перелета будет уточняться.

"Всех, кто захочет (поучаствовать в перелете — ИФ), мы приглашаем. Будем ловить ветер в конце декабря. Поставили условия для тех, кто полетит: они должны иметь опыт. Но это зрелищное само по себе мероприятие. Поэтому тех, кто поедет (зимой на Северный Кавказ — ИФ) кататься на лыжах или прилетит (на это мероприятие — ИФ) специально, ждем", — отметил он.

Сысоев также отметил, что рост турпотока в Ставропольский край составил более 20% с начала года, в регионе уже побывали порядка 1,5 млн человек. Санатории и гостиницы заполнены на 95%.