"В секторе Е кластера "Шерегеш" предусмотрено строительство канатной дороги типа CLF-4 протяженностью 1097,05 м с кольцевым движением. Она будет доставлять лыжников к трассам", — говорится в сообщении.

Пропускная способность подъемника составит 1,8 тыс. человек в час. Инвестора проекта и суммарные инвестиции в проект Главгосэкспертиза не указывает.

В составе канатной дороги предусмотрены нижняя приводная-натяжная и верхняя обводная станции, несуще-тяговый канат, подвижной состав из четырехместных кресел, линейные опоры с роликовыми балансирами, электрооборудование с системой управления, устройствами безопасности и контроля.

Ведомство отмечает, что сейчас именно в секторе Е ведутся наиболее активные работы по строительству новых объектов "Шерегеша".