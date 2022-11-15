"В соответствии с распоряжением комитета по транспорту с 00:00 15 ноября закрываются водные пути Санкт-Петербурга для движения судов, а также водные объекты для плавания на маломерных судах", — говорится в сообщении.

Исключение сделано для маломерных судов специального назначения, которые обеспечивают контроль за безопасностью судоходства, задействованы в аварийно-спасательных, природоохранных мероприятиях, предупреждении и ликвидации ЧС. Также допускается навигация плавсредств, занятых в работах по содержанию и ремонту городского имущества, а также маломерных рыбопромысловых судов.

ГБУ "Мостотрест" в свою очередь уточняет, что во вторник завершился навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, — Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского. Навигация и разводка мостов на Неве, Большой и Малой Неве продолжится до 30 ноября.

"За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки", — уточняют в Мостотресте.

Управление на транспорте МВД России по СЗФО предупреждает, что выход на воду в закрытый для навигации период в Петербурге наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 25 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. для юридических лиц.