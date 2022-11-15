"Возможно, это единственный крупный участок сухой целинной степи в саратовском Заволжье с большим обилием краснокнижного тюльпана Геснера", — говорится в сообщении.

"Новый памятник природы имеет исключительно важное значение для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия области. Его создание повлечет ряд охранных мер. Там нельзя загрязнять почву, мусорить, строить капитальные сооружения, пользоваться автомобилем вне дороги общего пользования. Запрещаются выпас скота и сенокошение во время цветения тюльпанов, выпадающего на весенние месяцы", — отмечается в пресс-релизе.

На территории Саратовской области расположено 93 особо охраняемые природные территории (ООПТ), включая две федерального значения — "Национальный парк "Хвалынский" и "Государственный природный заказник "Саратовский", 87 — регионального значения и четыре — местного. Общая площадь всех ООПТ составляет более 147 тыс. га.