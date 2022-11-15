"В основу концепции Пельменьфеста 2023 года легла тема главных "брендов" Удмуртии, национальной идентичности, гордости за родной регион. Слоган Фестиваля 2023 года — "По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!" или "Асьме сямен! Удмурт сямен! Ческыт!" — говорится в сообщении.

Уточняется, что 6-11 февраля традиционно пройдет пельменная неделя с мастер-классами, экскурсиями с интересными людьми по самым "пельменным" местам республики, активностями с национальным колоритом. Отмечается, что кафе и рестораны по всему региону присоединятся к акции "Пельменное меню".

Основное мероприятие фестиваля — "Пельменный СЪЕСТ" — состоится 11 февраля на центральной площади Ижевска. Здесь можно будет попробовать разные виды пельменей и блюд удмуртской кухни, будут организованы квесты, спортивные состязания, фотозоны. В конце дня состоится ежегодный розыгрыш "Годового запаса пельменей" от партнера фестиваля.

"Новшествами этого года станут конкурс мемов "Пельмем", поэтический конкурс "Пельменные строчки", всемирный день лепки пельменей", — отмечает пресс-служба.

"Всемирный день пельменя" проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда "Удмуртия — родина пельменей!". Считается, что название блюда происходит от удмуртских слов "пель" (ухо) и "нянь" (хлеб).