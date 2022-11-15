Помимо россиян, в фестивале примут участие коллективы из Кубы, Вьетнама, Южно-Африканской республики, Бразилии, Китая, Армении и Аргентины. Зрителей ждет выступление Кубинского театра современного танца, традиционный вьетнамский кукольный спектакль на воде, постановка по пьесе "Три сестры" Антона Чехова от бразильских артистов, неоклассический балет из Аргентины, "Кабаре" от российского Театра Наций, режиссер из Армении представит постановку с экспериментальным звуковым сопровождением по рассказу Ивана Тургенева "Муму".

"Первый театральный фестиваль дал импульс развитию театрального искусства в Приморском крае и на Дальнем Востоке. В прошлом году тоже было представлено девять спектаклей из восьми стран. Радует, что фестиваль не ограничивался и не ограничится спектаклями, праздником для зрителей, организуется еще и образовательная программа", — сказала на пресс-конференции министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

С 14 ноября в рамках Второго Международного Тихоокеанского театрального фестиваля организована обширная образовательная программа для студентов Дальневосточного государственного института искусств, занятия для них проводят известные артисты и режиссеры. В рамках фестиваля также будут организованы бесплатные лекции, встречи со зрителями, семинары и мастер-классы режиссеров, хореографов, актеров, художников, композиторов и театральных критиков.

В Приморье реализуется государственная программа "Развитие культуры Приморского края", рассчитанная на 2020-2027 годы и направленная на поддержку и развитие культурных проектов в крае.

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, прошедший в 2021 году в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, посетили более 12 тыс. человек. Фестиваль проводится во Владивостоке при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.