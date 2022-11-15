"Первый театральный фестиваль дал импульс развитию театрального искусства в Приморском крае и на Дальнем Востоке. В прошлом году тоже было представлено девять спектаклей из восьми стран. Радует, что фестиваль не ограничивался и не ограничится спектаклями, праздником для зрителей, организуется еще и образовательная программа", — сказала на пресс-конференции министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.
С 14 ноября в рамках Второго Международного Тихоокеанского театрального фестиваля организована обширная образовательная программа для студентов Дальневосточного государственного института искусств, занятия для них проводят известные артисты и режиссеры. В рамках фестиваля также будут организованы бесплатные лекции, встречи со зрителями, семинары и мастер-классы режиссеров, хореографов, актеров, художников, композиторов и театральных критиков.
В Приморье реализуется государственная программа "Развитие культуры Приморского края", рассчитанная на 2020-2027 годы и направленная на поддержку и развитие культурных проектов в крае.
Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, прошедший в 2021 году в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, посетили более 12 тыс. человек. Фестиваль проводится во Владивостоке при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.