На выставке "Начало. К 90-летию Музея истории религии" представлено более 100 экспонатов, в том числе предметы знаменитой Антирелигиозной выставки, открытой в стенах Зимнего дворца с апреля 1930 года, ставшие основой коллекции созданного Музея истории религии.

Будут представлены и фотографии первых экспозиций и выставок, афиши 1930-х годов, пригласительные билеты на торжественное открытие музея, архивные документы. Дополняют выставку экспонаты первых музейных выставок "Революционная Испания в борьбе с фашизмом" (1936 г.), "Религии Китая" (1940 г.), экспозиций "Религия Индии", "Иудаизм" и других.

В 1930-е годы экспонаты поступали в фонды музея из самых разнообразных источников: экспедиций и собирательских командировок, закрытых храмов, собраний других музеев. Многие были созданы на заказ, получены в дар или приобретены у частных лиц.

На выставке посетители увидят деревянное распятие конца XVII в., поступившее из Государственного музейного фонда, склеп "мунди-вакчи" для хранения пепла умершего (Сахалин, XIX в.) из Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры), итальянскую икону XV века "Св. Георгий" из Эрмитажа, алебастровый рельеф "Коронование терниями" XVI века из Русского музея.

Особый интерес представляет макет "Дворцового собора в Боголюбове (1158-1165)", научным консультантом которого был исследователь древнерусской культуры Воронин, посвятивший многие годы изучению и реконструкции первоначального вида этого памятника.

Посетители погрузятся в атмосферу первых лет существования музея, когда одна за другой открывались новые экспозиции, создавались выставки, организовывались экспедиции, велась активная научная работа, переписка с ведущими исследователями того времени. Так, на выставке представлены телеграммы от академика Алексеева директору Музея Францеву с просьбой принять в дар ряд интереснейших предметов. Упомянутый в одной из этих телеграмм китайский гадательный круг с компасом XIX века представлен на выставке.