На фестивале будут показаны мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Это анимационные короткометражные и полнометражные фильмы, а также сериалы, снятые по литературным произведениям в 2020-2022 годах.
Фестиваль будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями, тематические мастер-классы.
"Мы ждем на площадке не только детей, ведь аудитория у анимационных лент не всегда детская — это фестивальное кино, рассчитанное на специфического зрителя. Но у него нет проката, а телевидение не проявляет должного интереса к авторским работам, и есть шанс, что искусство анимационного кино, в том числе основанного на литературном материале, будет развиваться именно как высокое искусство. Фестиваль будет интересен профессионалам: он объединит литераторов и мультипликаторов, работающих в жанре экранизации, предоставит площадку для знакомства, взаимодействий, создания совместных проектов", — рассказали организаторы.
Фильмы будут показаны с 17 по 20 ноября в научно-культурном центре "Пушкиногорье".
"Отборочная комиссия фестиваля провела кропотливую подготовительную работу: среди всех мультфильмов для детей и взрослых, основанных на классических и современных литературных произведениях и снятых в 2020-2022 годах, были выбраны лучшие из лучших", — отметили организаторы.
Оценивать фильмы конкурсного показа будет профессиональное жюри. В его состав вошли писатель Марина Москвина; художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская; актриса Яна Есипович; режиссер, сценарист, художник Светлана Филиппова.
Председателем жюри конкурсной программы Фестиваля анимации и литературы "Пушкин и..." станет ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин.
В рамках фестиваля пройдет ретроспективный показ его фильмов и встречи со зрителями.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Партнер проекта — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".
Все мероприятия бесплатны для зрителей.