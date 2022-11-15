В конкурсную программу фестиваля анимации и литературы вошли 40 мультипликационных фильмов.

На фестивале будут показаны мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Это анимационные короткометражные и полнометражные фильмы, а также сериалы, снятые по литературным произведениям в 2020-2022 годах.

Фестиваль будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями, тематические мастер-классы.

"Мы ждем на площадке не только детей, ведь аудитория у анимационных лент не всегда детская — это фестивальное кино, рассчитанное на специфического зрителя. Но у него нет проката, а телевидение не проявляет должного интереса к авторским работам, и есть шанс, что искусство анимационного кино, в том числе основанного на литературном материале, будет развиваться именно как высокое искусство. Фестиваль будет интересен профессионалам: он объединит литераторов и мультипликаторов, работающих в жанре экранизации, предоставит площадку для знакомства, взаимодействий, создания совместных проектов", — рассказали организаторы.

Фильмы будут показаны с 17 по 20 ноября в научно-культурном центре "Пушкиногорье".

"Отборочная комиссия фестиваля провела кропотливую подготовительную работу: среди всех мультфильмов для детей и взрослых, основанных на классических и современных литературных произведениях и снятых в 2020-2022 годах, были выбраны лучшие из лучших", — отметили организаторы.

Оценивать фильмы конкурсного показа будет профессиональное жюри. В его состав вошли писатель Марина Москвина; художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская; актриса Яна Есипович; режиссер, сценарист, художник Светлана Филиппова.

Председателем жюри конкурсной программы Фестиваля анимации и литературы "Пушкин и..." станет ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин.

В рамках фестиваля пройдет ретроспективный показ его фильмов и встречи со зрителями.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнер проекта — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".

Все мероприятия бесплатны для зрителей.