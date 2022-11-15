Сейчас воздушная масса расположена над акваторией Финского залива, в ее холодной восточной части находится вся территория Ленинградской области.

"Уже с середины ночи дожди перешли в мокрый снег при температуре воздуха, близкой к нулю градусов, который первую половину дня будет идти в Санкт-Петербурге, в южных районах области — до вечера", — написал Колесов в своем телеграм-канале.

По его данным, на западе Ленинградской области и в Петербурге выпало до 1-1,4 см осадков. Высота снежного покрова в центральных районах Ленинградской области на утро составила от 1 до 6 см. В регионе продолжаются осадки.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, на метеостанции Воейково (Всеволожский район Ленинградской области) утром отмечен снежный покров высотой 10 см.

В северной столице за минувшую ночь выпало 1,2 см осадков, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы ноября, добавил Леус.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в Петербурге будет от нуля до плюс двух градусов днем, от нуля до минус двух ночью. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Ленинградской области 15-17 ноября прогнозируется от минус трех до плюс трех градусов днем, ночью в некоторых районах температура опустится до минус 7-10 градусов. Местами возможен снег.

Автомобилистов призывают к осторожности: на дорогах сложная обстановка.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", предстоящей зимой федеральные трассы Ленинградской области и Кольцевую автодорогу Петербурга (КАД) будут чистить и обрабатывать более 400 единиц спецтехники. Общая масса заготовленных противогололедных материалов (ПГМ) в этом году превышает 110 тыс. тонн.