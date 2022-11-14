Поезд будет следовать через станцию Шувакиш, до нее экспресс поведет пассажирский электровоз ЧС2, известный как "Чебурашка". Далее, после начала неэлектрифицированного участка пути, к поезду будут прицеплять паровоз.

"Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала — Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме — открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники", — говорится в пресс-релизе.

В состав ретропоезда включены вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века. Продолжительность путешествия в одну сторону — 1 час 25 минут.