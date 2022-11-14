"Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших 4 афалин — Зоя", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Подтверждение будет получено после считывания чипа.

"Пока версия, что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи, к сожалению, подтверждаются. Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии", — отметил губернатор.

Как сообщалось со ссылкой на полицию, четверо млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, были выброшены в море директором одного из дельфинариев 2 ноября. По данным прокуратуры, речь идет о дельфинарии Flipper в парке Победы. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (ч.1 ст.245 УК РФ).

Власти Севастополя организовали операцию по спасению.

Губернатор заявлял, что четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море.