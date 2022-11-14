"На территории Соловков требуется решить ряд задач, связанных с инфраструктурным развитием островов: транспортным, инженерным и социальным. Отмечу, что строительство и реконструкцию будут осуществлять в границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, что предполагает особый подход, связанный со специальными ограничениями", — сказал первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.

Как отмечается, совещание по вопросу реализации мероприятий, связанных с сохранением и развитием Соловецкого архипелага, прошло с участием фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Минкультуры России, ППК "Единый заказчик" и ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Уточняется, что уже получено положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию причального комплекса "Тамарин". Кроме того, подписан контракт на строительство комплекса по обращению с отходами производства и потребления в поселке Соловецкий.

Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря включены в состав особо охраняемой территории — Федерального государственного учреждения "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

Соловецкие острова состоят из шести крупных островов: Соловецкий (Большой Соловецкий) остров, Анзерский остров, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий остров, Малый Заяцкий остров. В архипелаг входит также более 100 малых островов. Главной достопримечательностью островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.