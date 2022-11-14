"По инициативе Генпрокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее Генпрокуратура обратилась в правительство РФ и Минтранс России с предложением о защите прав несовершеннолетних, следующих железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых.

Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" устанавливает запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия. "Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей", — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Новое положение вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

"В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних до этого времени ОАО "РЖД" ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей", — добавили в Генпрокуратуре.