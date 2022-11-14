Отмечается, что оргкомитет фестиваля утвердил кандидатуру президента — им стал известный режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица.

"Дух огня" — бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребованным в мире, мы выходим на новые культурные, экономические площадки для привлечения партнеров, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии. Новый этап развития "Духа огня" начинается с новым президентом фестиваля", — приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

В свою очередь Кустурица подчеркнул, что с Россией и "Духом огня" его связывают давние теплые отношения.

Сообщается, что новым председателем отборочной комиссии стал режиссер, телеведущий, публицист Петра Шепотинника. Арт-директором фестиваля выступит российский кинорежиссер и сценарист, неоднократный обладатель международных премий Борис Хлебников. В состав оргкомитета фестиваля также вошла заместитель директора фонда "Росконгресс" Елена Маринина.

В рамках кинофестиваля запланировано проведение фотовыставки "Художники кино: от эскиза к фильму", на которой будут представлены произведения художников, работавших с Сергеем Бондарчуком, Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым, Андреем Тарковским.

Кроме того, планируются к показу спектакль "Кастинг" театра ДОС, ряд музыкальных проектов. Продолжит работу образовательная площадка, творческая лаборатория "Курс на кино", в которой ученики детских киношкол познают азы профессии, говорится в сообщении.