"Мы будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно так же примерно на 2 млн человек туристического потока", — сказал Томенко.

Он отметил, что сфера туризма является важной для Алтайского края.

"Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. В 2022 году за летний период мы превысили показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги", — сказал губернатор.

Томенко отметил, что в сфере туризма отмечается большое количество инвестпроектов.

"Хотел также сказать, что при этом реализуем, помимо проектов инфраструктурных, проектов промышленности, большой объем инвестиционных проектов как раз и в сфере туризма. Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы — "Белокуриха Горная" в 15-17 километрах от Белокурихи. По сути дела, еще один курорт создается. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа — "Бирюзовая Катунь". Реализуются и разрабатываются проекты нашими резидентами, и сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления", — сказал алтайский губернатор.