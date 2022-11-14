"Больше чем в 30 муниципалитетах с начала года установили более 300 навигационных знаков к памятникам архитектуры, театрам, музеям, храмам и прочим достопримечательностям. Они обеспечивают простую и быструю навигацию для туристов и гостей региона, помогая сориентироваться на местности и легко добраться до нужных объектов на региональных дорогах", — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Больше всего знаков навигации установили в Истре, Наро-Фоминске, Шатуре и Павловском Посаде, добавили в министерстве.