"Церемония прошло в новом круизном терминале морского порта столицы Катара Дохи в партнерстве с национальным перевозчиком авиакомпанией Qatar Airways. Помимо почетных гостей и журналистов в ней приняли участие туроператоры и турагентства из десятков стран мира", — отметили в компании, которая является генеральным представителем круизного оператора в России и ряде стран СНГ.

Изюминками праздничной программы стали лазерное шоу, которое проецировалось на корпус лайнера, грандиозное шоу дронов и выступление итальянского певца Маттео Бочелли. А ее кульминацией – фейерверк в ночном небе над морем и отражающимися в нем эффектно подсвеченными небоскребами Дохи.

"MSC World Europa — самое инновационное и экологически совершенное круизное судно во флоте компании, работающее на сжиженном газе и оснащенное новаторскими технологиями сокращения выбросов и энергоэффективности. Это ультрасовременный морской мегаполис, у которого 22 палубы, 40 тыс. кв. метров общественных пространств и 2626 кают. Лайнер отличается необычным дизайном – Y-образная кормовая часть ведет к впечатляющему 104-метровому променаду с видом на море, 65% кают имеют балконы", — рассказали в компании.

На судне 33 ресторана, бара и лаунжа, каждый со своим особым стилем и атмосферой, развлекательные заведения на высокотехнологичных площадках, 6 бассейнов, роскошный MSC Yacht Club, самая большая и насыщенная событиями зона развлечений для детей MSC Kids area.

"Первый зимний сезон лайнер проведет в Персидском заливе, а летом отправится в Средиземное море. Недельные круизы с заходом в города Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии будут выполняться с 20 декабря по 18 марта из Дубая, Абу-Даби и Дохи. На каждом маршруте будут русскоязычные группы», организованные PAC Group. Это означает, что на судне будут работать представители компании, программы круизов будут переведены на русский язык, а во всех портах будут предлагаться экскурсии с русскоязычными гидами", — рассказали в компании.

Компания MSC Cruises создана в 1989 году итальянским бизнесменом Джанлуиджи Апонте, сейчас она занимает третье место среди круизных компаний мира по пассажирским перевозкам. Это крупнейшая частная круизная компания в мире. MSC Cruises активно инвестирует в новые суда, в ее флоте нет лайнеров старше 2000 года постройки.