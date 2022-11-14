"Информация прошлой недели от туристических компаний Калининградской области о том, что чартеры в турецкую Анталию будут сохранены до весны, официально подтверждена в понедельник (14 ноября — ИФ). Аэропорт получил и согласовал заявку Turkish Airlines на полеты из Калининграда в Турцию в зимнем расписании агрокомплекса", — сказал Корытный.

По его словам, чартерная программа запланирована на период с 20 ноября текущего года по 24 марта 2023 года. Рейсы должны будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам.

Гендиректор отметил, что такое продление турецких чартеров на зимний период происходит впервые за время сотрудничества "Храброво" и Turkish Airlines.

Ранее сообщалось, что туристические фирмы Калининградской области объявили о продлении чартерной программы турецкой авиакомпании до весны 2023 года со ссылкой на туроператора Coral Travel.

Ранее сообщалось, что чартерная программа турецкой авиакомпании, начатая 30 апреля, была рассчитана до 30 октября. Однако высокий спрос на отдых в Антальи стал основной причиной продления сообщения между Калининградском и Турцией до 20 ноября.

Полеты в Анталью привлекательны и тем, что Turkish Airlines выполняет полеты напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря.