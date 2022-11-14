"Мы продолжаем реализовать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных судов, электросудов самой последней разработки на базе высоких технологий. С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать, переделать на основе уже нашего оборудования и наших российских проектных разработок", — сказал Собянин.

Он добавил, что первые суда уже доставлены в столицу. "Надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен. Работа предстоит большая, сложная: требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов; суда нового ледового класса должны поступить до начала сезона, помимо того, что они должны поступить, они должны пройти обкатку, испытания, зарегистрироваться в соответствующих реестрах", — пояснил мэр.

Собянин также выразил надежду, что "эта работа будет выполнена, и москвичи получат удобные маршруты, которые позволят и время экономить, и, конечно, получить, по сути дела, новые туристические маршруты". Также в понедельник мэр столицы совершил тестовую поездку на новом электрическом судне "Филька", предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Движение по маршруту "Причал "Киевский" — парк "Зарядье" заняло примерно 30 минут со средней скоростью 15 км/ч.

Как подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства столицы, основные элементы электросудов, такие как корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, система "Глонасс", остекление, панели обшивки, автоматизированная аппарель, система управления освещением, бортовые двери и все программное обеспечение управления — полностью российского производства. В перспективе электросуда могут перейти на беспилотное управление. Новые электросуда будут получать имена в честь московских рек — такую концепцию предложили будущие пассажиры речного транспорта два года назад.

"В тестовом режиме электросуда начнут ходить к открытию речной навигации в 2023 году — по первому регулярному маршруту "Парк "Фили" — Киевский". В дальнейшем планируется открыть второй маршрут "Автозаводский мост — Печатники". Оператором речного транспорта станет АО "ВодоходЪ". Пассажирский Порт", с которым в 2021 году правительство Москвы на конкурсной основе заключило контракт жизненного цикла. Согласно контракту, оператор будет отвечать за поставку, ремонт и техобслуживание электросудов и плавучих причалов в течение 15 лет", — добавили мэрии.

Всего на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 42 и 80 человек соответственно, а также два пункта отстоя и технического обслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне. Причалы-шайбы позволяют принимать до двух судов одновременно. На причалах будут обустроены зоны ожидания с креслами, кафе и санузел. Проход на посадку будет осуществляться через турникеты, адаптированные для слабовидящих и маломобильных пассажиров — с яркой цветовой подложкой и большим шрифтом на экранах.

"На причалах будут работать табло с онлайн-расписанием — точно так же, как на многих остановках общественного транспорта. Оплатить проезд можно будет привычными способами: картой "Тройка", единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы (Face Pay). Владельцы единых проездных билетов на 90/365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы — речные перевозки будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы", — анонсировали в пресс- службе.

Первый плавучий причал "Киевский" диаметром 16 м вместимостью до 80 пассажиров был установлен на Бережковской набережной в октябре 2022 года. Для работы на речных маршрутах будет поэтапно введено в эксплуатацию 21 электросудно ледового класса, что позволит осуществлять пассажирские перевозки в круглогодичном режиме.

"Суда порядка 22 м в длину вмещают до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Удобные кресла и столики создадут комфорт и возможность использования ноутбука во время поездки. Большие панорамные окна и остекленная крыша пассажирского салона позволят любоваться прекрасными видами на Москву", — уточнили в пресс-службе.

Первое электросудно "Филька" (названо в честь малой реки на западе Москвы) уже прибыло в Москву и в настоящее время проходит необходимые испытания, которые планируется завершить в течение шести месяцев. Испытания пройдут в том числе в зимний период, чтобы убедиться в возможности использования электросудов в сложных погодных условиях. Одновременно с "Филькой" испытания проходит вся остальная инфраструктура речных перевозок — причалы, турникеты, билетная система. По окончании испытаний будет принято решение о начале регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.

"Провозная способность каждого из двух маршрутов составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок порядка 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы. Экономия времени на поездках по отдельным участкам маршрутов составит до 1 часа. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займет 65 минут, а по воде его удастся преодолеть всего за 13,5 минут, т. е. в пять раз быстрее. Или, например, от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой можно будет добраться за 3 минуты — поездка на автобусе займет больше часа", — заключили в пресс-службе мэра и правительства города.