"Общая протяженность маршрутов составит 450 км. На всем протяжении будут установлены навигационные указатели, информационные аншлаги, обустроенные туристические стоянки, аварийно-спасательные модули", — сказали в департаменте.

Создаются кольцевые и радиальные маршруты для пеших, водных, лыжных туристов, а также для посетителей на снегоходах и квадроциклах.

В этом году разработан первый туристический маршрут "база Харбей — Молибденовый рудник" общей протяженностью 65 км, начаты работы по его оборудованию.

До конца следующего года здесь появятся шесть стоянок, где будут столы, санитарные модули, пункты сбора мусора, настилы под палатки. Также запланировано строительство двух арт-объектов и смотровых площадок с террасами, биноклями и скамейками.

На территории парка действует пропускной режим, в том числе для пеших прогулок. В 2023 году будет запущен интерактивный сервис по выдаче разрешений.

В настоящее время "Ингилор" посещает порядка 1,5-2 тыс. туристов в год. Предполагается, что после 2025 года их число вырастет до 5 тыс. человек в год, добавили в департаменте.

Площадь парка составляет порядка 922 тыс. га. Здесь находится самый крупный в мире питомник овцебыков. На данный момент на участке насчитывается около 106 этих животных. Также в парке обитают лошади и яки.