Затем пройдут мастер-классы, посвященные организации съемок, кастингу, реквизиту. Своим опытом со слушателями делятся продюссер, механик камеры, кастинг-директор и художник по реквизиту.

Кинопоказы начнутся во вторник, говорится в сообщении.

Познакомиться с фестивальными работами можно будет в музеях, библиотеках, одном из кинотеатров города, Дворце культуры им.Кирова, а также в уличном кинотеатре на центральной площади Пяти Углов.

Торжественная церемония открытия "Северного характера" состоится 17 ноября и главным станет показ фильма "Арктик-джаз", рассказывающий о джазовом фестивале, который проходил в Мурманской области в 2003-2015 годах.

Торжественное закрытие запланировано на 19 ноября. Зрители увидят фильм "На выдохе", действие которого происходит в Мурманске.

Также 19 ноября пройдет кинофорум "Российское кино. Путь к региональному зрителю". Представители киноиндустрии и властей обсудят, что можно сделать, чтобы публика смотрела снятые в российских регионах фильмы, включая работы местных авторов.

Ранее сообщалось, что "Северный характер" пройдет 14-20 ноября. Всего на фестиваль представлено 95 работ от кинематографистов из России, Ирана, Индии, Кыргызстана, Казахстана и Швеции. Впервые в конкурсную программу фестиваля включены сериалы.

В состав жюри вошли представители России, Швеции, Армении, Сербии и Белоруссии. Возглавит жюри член Белорусского Союза кинематографистов Галина Адамович.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области.