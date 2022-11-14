компании.

Тренажер установлен в учебном центре AZUR air, который расположен на территории "Внуковского авиаремонтного завода №400", уточнил представитель компании.

По словам гендиректора AZUR air Евгения Королева, ранее пилоты компании тренировались за рубежом — наличие собственного тренажера позволит сократить расходы на их обучение.

"Но, что важнее, мы сможем самостоятельно контролировать процесс подготовки. Несомненно, это положительно скажется на уровне безопасности полетов", — заявил Королев, слова которого передал представитель перевозчика.

В беседе с журналистами Королев отметил, что в планах AZUR air запустить еще минимум один тренажер, но для какого типа самолета, пока не решено.

Boeing 757 производился с 1981 по 2004 гг. Коммерческая эксплуатация Boeing 767 началась в 1982 году, на данный момент выпускается только грузовая версия этого самолета.

По данным Росавиации, на конец сентября в парках российских авиакомпаний было всего 20 самолетов Boeing 757 (10 — у AZUR air, 4 — у приостановившей деятельность Royal Flight, 5 — у грузовой "Авиастар-Ту" и один — у грузового "Ерофея") и 15 Boeing 767 (10 — у AZUR air, по 3 — у Royal Flight и "ЮТэйр".