"С точки зрения продаж туров, возможно, спрогнозировать небольшое падение на ближайшую неделю, но не более. Надо понимать, что Стамбул сейчас является не только крупнейшим и любимым экскурсионным центром для гостей со всего мира, но и одним из основных международных авиационных хабов для россиян, поэтому отказаться от него будет непросто", — считает генеральный директор туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

По его словам, такого рода чрезвычайные происшествия не особенно влияют на бронироавния туров при условии, что ситуация не усугубляется.

В "Интуристе" также не рассчитывают на падение спроса на туры в Стамбул. "Стоимость авиабилетов в город сейчас высокая, поэтому в основном туристы выбирают невозвратный тариф. Большинство туристов вряд ли откажутся от поездки с такими условиями", — добавили в компании.

Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживленной улице Истикляль, вечером в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. В результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81, среди них трое россиян.