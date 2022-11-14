На реконструкцию и строительство аэровокзального комплекса аэропорта "Северный" площадью 40 тыс. кв. метров в 2022 году будет направлено 1,6 млрд рублей, в 2023 году — 2,1 млрд рублей, в 2024 году — 3,8 млрд рублей.

Как сообщалось, строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома в аэропорту Грозного проходят в рамках госпрограммы развития транспорта РФ. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.

Работы выполнит ООО "Смарт Контракшн" (Чечня), в апреле компания стала единственным участником и победителем конкурса. Цена договора составила 15 млрд 109 млн рублей, срок реализации проекта — до 1 декабря 2024 года.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 713,837 тыс. человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

Аэропорт "Северный" в Грозном обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.