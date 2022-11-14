Экспозиция посвящена 350-летию промысла и 90-летию Великоустюгского завода, говорится в сообщении.

Посетителям представят изделия советского периода и современные эксклюзивные авторские экземпляры ХХI века — всего более 120 предметов. Среди них — столовая посуда, предметы сервировки стола, ювелирные украшения, сувениры различных стилевых направлений, а также предметы религиозной и военной тематики.

"Чернение серебра является славой и гордостью не только Великого Устюга, но и всей России. Здесь он зародился более трех веков назад, пережил периоды расцвета и упадка, но благодаря преемственности поколений секреты рукотворного мастерства не утрачены", — отмечают в пресс-службе.