Отмечается, что тематический праздник, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года, состоялся в областном центре в четвертый раз.

Во время праздника калужский театр кукол показал спектакль "Маша и Медведь", выступил сказитель Александр Маточкин.

Музыкальная часть фестиваля была представлена выступлениями заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля "Роща", мастера гитарной импровизации Алексея Кравченко и рок-группы "Зверобой".

В рамках "Уграфеста" был показан фильм "Учености плоды" и прошла дискуссия с философом Никитой Сюндюковым на тему: "Русская идея от Достоевского до Ильина", говорится в сообщении.

На торжественной церемонии открытия министр внутренней политики Олег Калугин отметил историческую значимость стояния на Угре и подчеркнул, что Россия оставалась независимым государством в самые тяжелые годы.

Завершился фестиваль огненным шоу "Русский дух".

Стояние на реке Угре — военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III.

По мнению большинства советских и российских историков, стояние положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего, и где шел процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.