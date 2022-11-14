"Выставочный проект "Петр I и новая промышленность" Тульского музейного объединения отметили дипломом Ассамблеи петровских музеев", — подчеркнули в пресс-службе.

В организации юбилейных мероприятий участвовали историко-мемориальный музей Демидовых, Тульский областной краеведческий музей, Тульский музей изобразительных искусств, музей "Промышленная усадьба дворян Мосоловых", Государственный исторический музей и Тульский государственный музей оружия.

Отмечается, что Тульская область выступает куратором федерального проекта "Императорский маршрут".

В рамках проекта в 2022 году в регионе прошли выставочные и культурно-просветительские мероприятия, открылись новые музейно-выставочные пространства.

В частности, экспозиция "Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров" Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" была представлена в семи муниципальных музеях Тульской области.

"Тульская область — активный участник проекта "Музейные маршруты России". Из года в год число посетителей в музеях региона растет. В следующем году область примет участие в федеральном маршруте, посвященном кремлям России, и в новом культурно-туристическом маршруте "Литературные музеи России", — приводятся в сообщении слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

Сообщается, что в ходе заключительной стратегической сессии по подведению итогов цикла мероприятий проекта "Музейные маршруты России", которая прошла в Санкт-Петербурге, подписано соглашение о сотрудничестве Тульской области с музеем-заповедником "Пушкинские горы" в рамках подготовки к всероссийскому празднованию 225-летия поэта А.С. Пушкина.