"55 человек из 81, пострадавшего в результате взрыва на улице Истикляль, завершили лечение и выписаны. Продолжают лечиться 26 пациентов, из них пять – в реанимации", — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Коджа, двое пострадавших находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживленной улице Истикляль, вечером в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек.