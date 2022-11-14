По словам вице-премьера, для развития курортов нужно максимально использовать инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Президентом была поставлена задача по созданию федеральных морских курортов. Дагестан отличает удобное географическое расположение. Каспийское побережье, близость популярных исторических и природных локаций, а также федеральной трассы и аэропорта. Сейчас необходимо начать разработку мастер-плана территории. Он позволит обеспечить комплексный подход к ее развитию, четко определить потребности в номерном фонде и обеспечивающей инфраструктуре, выстроить удобную и понятную логистику", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Чернышенко поручил Минэкономразвития России совместно с руководством Дагестана и заинтересованными организациями подготовить предложения по реализации данного проекта.

Отмечается, что в рамках рабочей встречи также обсудили рост турпотока в Дагестан. По словам Меликова, в текущем году республику посетило около 1,5 млн. человек, что превышает показатели 2021 года, по итогам которого регион посетили 1,1 млн туристов.

"Создание каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана, станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий. В конечном счете, все мы должны осознавать ответственность перед жителями республики и нашими гостями за предоставление качественных и безопасных услуг. Перед нами стоят амбициозные, но вполне осуществимые задачи", — приводятся в сообщении слова Меликова.

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году. Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.