"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства сделали в округе четыре новых тематических парка — "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детский парк в поселке Рогово. В каждом из них появились прогулочные аллеи и велодорожки, оборудованы спортивные и детские площадки, установлены беседки, парковая мебель, созданы пикниковые зоны, проведено дополнительное озеленение", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что доступность озелененных территорий для жителей мегаполисов является одной из важных составляющих комфортной городской среды.

"Число новых парков в Москве ежегодно увеличивается, и ТиНАО не исключение, там с 2012 года благоустроено более 90 парков, скверов и знаковых объектов", — уточнил Бирюков.

По данным пресс-службы, в историко-мемориальном парке "Редут 1812 года" в Краснопахорском поселении на месте памятника военной фортификации 1812 года сделали экскурсионные маршруты с элементами парковой архитектуры тех времен.

"В парке "Марьинский ручей" в Филимонковском поселении восстановили исторические границы русла Марьинского ручья и обустроили комфортное пространство для семейного отдыха. В экопарке "Природный" в Десеновском поселении сделали зоны тихого отдыха, объединили их пешеходными дорожками и живописными мостами через реку Десна. А в детском парке в поселке Рогово сконструировали многофункциональные детские игровые зоны", — пояснили в пресс-службе.