По результатам дополнительного отбора, проведенного Росавиацией в октябре, авиакомпания "Аэрофлот" получила 524,7 млн руб., "Россия" — 174,4 млн руб., "Победа" — 243,7 млн руб. Всего в рамках октябрьского отбора распределено более 3 млрд руб. в пользу 19 авиакомпаний.

Как сообщалось, по итогам июньского отбора "Аэрофлот" получил 25,7 млрд руб., "Россия" — 10,3 млрд руб., "Победа" — 13,9 млрд руб. В целом, Росавиация тогда одобрила заявки на получение господдержки 32 авиакомпаниям.

По данным Росавиации, за апрель-сентябрь этого года в рамках заключенных с авиакомпаниями соглашений по программе субсидирования внутренних рейсов был выплачен 91 млрд руб. из предусмотренных 100 млрд руб. Выплаты оставшейся суммы субсидии планируется осуществить в ноябре.

Как сообщалось, для получения средств компании должны были подать заявки с указанием суммарного размера субсидии на 2022 год, рассчитанного на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за апрель-октябрь, но за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. При этом в случае недостижения 80% заявленного показателя субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет, говорится в соответствующем постановлении правительства.

В середине сентября Росавиация сообщала, что после подведения промежуточных результатов распределения субсидий образовалась экономия в 3 млрд руб. Из материалов ведомства следовало, что средства высвободились из-за сокращения субсидий для семи перевозчиков, в частности, 2,4 млрд руб., или почти треть от изначальной суммы, должна была вернуть "ЮТэйр". Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, "которые на сегодня превысили ранее заявленный план", отмечали в Росавиации.