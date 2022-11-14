"Теперь в Москву будет десять рейсов в неделю, увеличится количество пассажиров. Для всех будут комфортные условия", — заявил глава региона в своем еженедельном видеообращении к жителям города в телеграм-канале.

По словам Ведерникова, к 6 декабря должны отремонтировать зал на втором этаже, где будет оборудована ещё одна зона отдыха пассажиров. "Дата выбрана неслучайно — ведь в этот день будет запущен дополнительный, третий вечерний рейс по маршруту Москва — Псков, который будет пересекаться с рейсом из Сочи", — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в псковский аэропорт имени княгини Ольги продолжают закупать новую технику. Так, в ближайшее время в регион поступят интроскопы — оборудование для бесконтактного досмотра багажа и тягач.

"Запланирована реконструкция аэропортовой площади. До конца года будет подготовлена проектно-сметная документация, которая, к слову, будет учитывать будущее расположение нового терминала", — добавил он. В гражданской части комплекса приведут в порядок периметральное ограждение и установят дополнительные камеры наблюдения.

"Планы развития аэропорта большие, уже в следующем году рассчитываем выйти на 150 тысяч человек пассажиропотока. Поэтому вопросами безопасности пренебрегать нельзя", — добавил глава региона.

Ведерников уточнил, что, как только пассажиропоток за год составит 200 тысяч, начнётся строительство нового терминала.

Кроме того он не исключил появление новых авиамаршрутов.