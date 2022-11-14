"Рейтинг регионов по доходам санаторно-курортных организаций составлен по данным Росстата за первое полугодие 2022 года. За этот период доходы санаторно-курортного комплекса РФ достигли 68 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 24% по сравнению с доковидным 2019 годом. Больше всего зарабатывали в 2022 году санатории трех южных регионов – Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Крым", — прокомментировал рейтинг сопредседатель комитета РСТ по санаторно-курортной деятельности и почетный президент союза Сергей Шпилько.

В Краснодарском крае доход санаториев составил более 16,7 млрд рублей, наиболее популярны здесь санатории Сочи, Геленджика и Анапы, в Ставропольском крае, где находятся наиболее известные в России курорты Кавказских Минеральных Вод, доходы санаториев превысили 12,7 млрд рублей. Крым заработал на санаторном отдыхе 4,5 млрд рублей. На долю трех главных курортных направлений приходится 50% всех доходов отечественного санаторного комплекса.

При этом, как отмечают в РСТ, санаторная отрасль на юге России улучшила результаты 2021 года несмотря на закрытые аэропорты Анапы, Геленджика и Симферополя, которое особенно заметно сказалось на объектах Крыма. Уровень их доходов оказался выше уровня 2019 года на 3%. При этом в Краснодарском крае он вырос на 25%, а в Ставропольском – на 30%.

В десятку регионов, где россияне чаще всего отдыхают в санаториях, вошли также Алтайский край с популярным курортом Белокуриха (3,2 млрд рублей), Московская область (2,7 млрд), Башкортостан (2,5 млрд), Татарстан (1,9 млрд), Тюменская область (1,6 млрд), Санкт-Петербург (1,6 млрд) и Пермский край с курортом Усть-Качка (1,3 млрд).

Как отмечают в РСТ, важную роль в увеличении межсезонной загрузки здравниц и обеспечении доступности санаторного лечения сыграла государственная программа туристического кешбэка, в рамках которой россияне в течение определенных периодов могли приобрести путевки со скидкой до 20%.

"Конкурентное преимущество санаторного комплекса заключается в том, что в отличие от теплых морей, лечебные ресурсы есть во всех регионах России. Это доказывают высокие места в рейтинге Алтайского края, Башкортостана или Пермского края. Кроме того, рейтинг свидетельствует, что высокоэффективное санаторное лечение часто можно получить рядом с домом. Для выбора подходящего санатория проще всего обратиться к профессиональным туроператорам, большинство из которых входят в РСТ, и получить всю необходимую информацию", — подчеркнул Шпилько.