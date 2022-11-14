"Открытие катка на ВДНХ — одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 миллиона человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"", — приводит слова Сергуниной пресс-служба ВДНХ.

На льду катка одновременно могут находиться 4,5 тыс человек, отмечается в сообщении. Общая площадь ледового покрытия — 20 тыс. квадратных метров, и 53 тыс. квадратных метров с учетом инфраструктуры катка.

Впервые каток на ВДНХ открылся в 2014 году, с тех пор он неоднократно признавался крупнейшим в России и мире, напомнили в пресс-службе выставки.