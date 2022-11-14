"Биологи выясняют причины снижения численности краснокнижного вида", — говорится в сообщении.

Масштабные исследования каланов у юго-восточного побережья полуострова прошли впервые за несколько десятилетий. Полевые работы в июне 2022 года провели сотрудники Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

В 2000 году в южной части Камчатки насчитывалось до 8 тыс. каланов. Но во время экспедиции вдоль юго-восточного побережья полуострова в июне 2022 г. опасения биологов подтвердились — численность каланов в этом районе сократилась в разы.

"Общая численность каланов на учетном маршруте составила 1089 особей, в том числе 99 самок со щенками", — отметили в пресс-службе.

В то же время, по информации ученых, наиболее крупные скопления каланов встречались гораздо севернее, чем в годы прошлых исследований. Причины их перераспределения и передвижения в северном направлении с тех мест, где численность исторически была наибольшей, пока не ясны. Возможно, это связано с истощением кормовых ресурсов.

Ученые предполагают, что на численность каланов могут влиять также беспокойство со стороны туристов, развитие судоходства, загрязнение вод, запутывание в сетях, болезни, браконьерство и хищничество косаток. Все это предстоит выяснить в ходе будущих многолетних исследований.

"Я надеюсь, что такие научные экспедиции в акватории Камчатки станут ежегодными. Очень важно в динамике следить за природными процессами, изменениями состояния популяции каланов и среды их обитания", — приводятся в сообщении слова научного сотрудника заповедника Евгении Волковой.

"Также мы рассчитываем, что удастся расширить зону учетных работ — охватить северные Курильские острова и юг западного побережья Камчатки. Это позволит обследовать всю камчатско-курильскую популяцию калана. Необходимо продолжить регулярный мониторинг, провести оценку состояния кормовой базы этого эндемичного вида в прикамчатских водах и определить лимитирующие факторы, которые препятствуют росту численности животных", — отметила Волкова.

Северный калан — зверь из семейства куньих, эндемик северной части Тихого океана. Из морских млекопитающих каланы в большей степени сохранили облик наземных животных, приспособившихся к жизни в морской среде. Питаются они преимущественно ракообразными, иглокожими и моллюсками.

Калан, наряду с утконосом и обыкновенной выдрой, обладает самым густым в мире мехом. Именно из-за этого в 19 веке у побережья Камчатки вид был практически истреблён. Например, у побережья Кроноцкого заповедника каланы почти после 100-летнего перерыва появились только в 1970-х годах.

Вид занесен в Список Международного союза охраны природы и Красную книгу России.