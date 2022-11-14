"В Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском районах и Алеутском округе ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

Ветер может достигать 17-22 м/с, в прибрежных районах — штормовых 25-30 м/с.

Днем 15 ноября циклон распространится на территории Мильковского, Быстринского, Карагинского и Олюторского районов. В ночь на среду атмосферный вихрь сместится на север полуострова. Там прогнозируется сильный снег, метель. Ветер может достигать 25-30 м/с.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными, если поездку нельзя отложить. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.