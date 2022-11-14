"Минэкономразвития совместно с Минкультуры России, Агентством стратегических инициатив и регионами необходимо до середины января следующего года сформировать перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также проводить информирование граждан о новых маршрутах", — говорится в сообщении.

Как отметил Чернышенко, посещение мемориалов, рассказы о подвиге солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи, а также в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и страны.