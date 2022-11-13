Ранее поступали данные о 53 получивших ранения и шести погибших.
Октай также указал, что произошедший взрыв расценивается на данный момент как теракт, его, вероятно, осуществила женщина.
"Мы считаем, что это террористический акт", — сказал вице-президент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение и заявил, что "власти установят личности тех, кто совершил это чудовищное нападение".
Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.