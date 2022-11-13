"По сообщению губернатора провинции Стамбул Али Ерликая, в результате происшествия имеются погибшие и раненые (данные уточняются). По предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют", — говорится в сообщении в соцсетях.

Как отметили в ведомстве, предположительно, причиной взрыва на туристической улице Истикляль стала детонация взрывного устройства.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до шести, пострадавших — до 53 человек.