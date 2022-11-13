"Собственные рейсы в этом зимнем сезоне запланированы на рейсах Azur Air по следующим направлениям: Шри-Ланка, Индия, Мальдивы, Турция, Таиланд, ОАЭ. По всем направлениям, кроме Мальдив, доступны пакеты с чартерным перелетом из регионов, Мальдивы — только из Москвы", — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, на Шри-Ланку доступны рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. В Индию (Гоа) предлагаются туры из Москвы, Екатеринбурга и Казани. "На этой неделе мы открыли продажи туров в Таиланд на базе собственных рейсов из Москвы и регионов: на остров Пхукет – из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска и Иркутска, в Паттайю – из Новосибирска, Кемерово и Красноярска. Также в ближайшее время планируем добавление программы из Владивостока", — уточнили в Anex Tour.

Кроме того, в несколько стран туроператор будет выполнять рейсы на блоках мест, среди них – Куба, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Туры во Вьетнам возможны с вылетом из казахской Алматы. В этом случае авиабилеты до города вылета не входят в пакет.

"По внутренним направлениям к зиме произошло серьезное расширение ассортимента экскурсионного продукта, включая РДЖ-туры, а также расширилось количество объектов размещения в более чем 40 регионах страны", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, туроператор уже открыл продажи туров на лето-2023 по акциям раннего бронирования. Так, путевки в Турцию предлагаются с перелетом из 11 городов в Анталью и из 3 городов в Даламан и Бодрум.