«На улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. По словам губернатора города, есть раненые. По предварительным данным, пострадали 11 человек. В район направлены медико-санитарные бригады и полиция», — пишет издание.

Как отмечает издание, видео очевидцев зафиксировало звук взрыва и возникшее пламя, после чего люди стали разбегаться.

В настоящее время улицу закрыли для пешеходов.

Комментарии Генконсульства РФ в Стамбуле в ответ на обращение портала «Интерфакс-Туризм» пока не поступили.

Истикляль — одна из самых главных туристических улиц в Стамбуле. В частности, на этой улице расположено российское консульство.

В СМИ не сообщается, есть ли жертвы или раненые среди российских туристов.