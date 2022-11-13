«На улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. По словам губернатора города, есть раненые. По предварительным данным, пострадали 11 человек. В район направлены медико-санитарные бригады и полиция», — пишет издание.
Как отмечает издание, видео очевидцев зафиксировало звук взрыва и возникшее пламя, после чего люди стали разбегаться.
В настоящее время улицу закрыли для пешеходов.
Комментарии Генконсульства РФ в Стамбуле в ответ на обращение портала «Интерфакс-Туризм» пока не поступили.
Истикляль — одна из самых главных туристических улиц в Стамбуле. В частности, на этой улице расположено российское консульство.
В СМИ не сообщается, есть ли жертвы или раненые среди российских туристов.