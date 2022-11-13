Летать по доступным ценам пассажиры смогут по 308 направлениям. Такие рейсы выполняются в обход Москвы. В перечне, например, — перелеты из Абакана в Омск, Сочи, из Архангельска в Ярославль, Казань или из Барнаула в Пермь, Сургут, Тюмень. Авиакомпании получают субсидии из федерального бюджета, чтобы авиабилеты были доступнее, а маршрутная сеть — шире. На 2023 год из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей. По части маршрутов дополнительные субсидии предоставляют регионы.

В результате стоимость субсидируемого билета может снижаться в два раза по сравнению с обычным. Сколько конкретно будут стоить билеты, станет понятно после открытия продаж. Летом этого года, например, обычный билет из Хакасии в Сочи стоил 15 тыс. рублей в одну сторону, а субсидируемый — 8 тыс. рублей.

Всего пассажирам будет доступно 4 млн билетов, уточняют в Росавиации. Купить их могут граждане в возрасте до 23 лет, женщины 55+ и мужчины 60+, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.