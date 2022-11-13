"За 10 месяцев 2022 года выручка предприятий сферы торговли составила 6,3 триллиона рублей, что почти на 22% больше, чем за тот же период 2021 года. Одним из главных драйверов роста стало повышение на 43,8% — до 4,4 трлн рублей — объемов продаж в непродовольственном секторе, в том числе в онлайн-сегменте. Оборот компаний сферы продовольственной торговли увеличился на 10,2% и достиг 1,1 трлн рублей", — рассказал Ефимов.

При этом сохраняется спад в торговле автотранспортными средствами. Обороты за 10 месяцев составили 775 млрд рублей, что на 28,4 % меньше результата за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, оборот предприятий сферы услуг по итогам января — октября 2022 года составил 7,9 трлн рублей, превысив показатели того же периода предыдущего года на 21,3%.

Наиболее существенный рост за 10 месяцев 2022 года наблюдался у организаций культуры, досуга и спорта — на 57,1%, до 306 млрд рублей, предприятий общественного питания — на 39,9%, до 431 млрд рублей, а также в гостиничном и туристическом бизнесе: увеличение выручки на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года — до 634 млрд рублей.