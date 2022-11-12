"Начиная с 2020 года мы переориентировали свою деятельность на внутрироссийский туризм. Нашей визитной карточкой стали чартерные программы в регионы, и значительную роль среди них играют Кузбасс и курорт Шерегеш. В прошлом году выполнили 20 чартерных рейсов, в этом году их будет почти в два раза больше. Мы планируем увеличить количество туристов, прибывших на курорт нашими рейсами, до шести тысяч", — рассказал в субботу заместитель гендиректор туркомпании Александр Сирченко, выступая на церемонии открытия горнолыжного сезона в Шерегеше.

В рамках чартерной программы отправиться в Новокузнецк из Москвы (аэропорт Домодедово), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга можно c 4 декабря 2022 по 26 марта 2023 года по воскресеньям на рейсах "Уральских авиалиний". Как уточнили в пресс-службе туроператора, места на первый рейс из столицы уже распроданы.

Как отметил Сирченко, помимо организованных туристов, на чартерах летают и самостоятельные туристы, которые используют перелет по приемлемой цене. "Субсидирование чартерной перевозки позволяет сделать доступными путешествия по стране. Стоимость пакета с вылетом из Москвы начинается от 37 тыс. рублей. Цены на туры с вылетом из Петербурга начинаются от 30 тыс. рублей, из Екатеринбурга – от 17 тыс. рублей", — уточнил он.

Замгендиректора FUN&SUN также сообщил, что в этом году компания запускает на курорте дифференцированную концепцию FUN&SUN Ski на базе апарт-отеля «Отлично» 2* в центре поселка Шерегеш. В рамках концепции в номера были добавлены сушилки для мембранной одежды, роллеры для массажа мышц после катания, наборы чая и кофе.

Бесплатный шаттл до сектора Е и обратно будет запущен от отеля для лыжников и сноубордистов, желающих добраться к подъемникам.