Пресс-служба администрации Ямальского района сообщает, что вначале пройдет заочный этап, будут оцениваться присланные видеоролики с демонстрацией строгания. Победители этого этапа допускаются к очным соревнованиям.

Участвовать могут как кафе и рестораны, так и физические лица. Победители будут определены в двух номинациях: "Ямальская строганина из оленьего мяса — 2022" и "Ямальская строганина из рыбы — 2022", они получат по 100 тыс. рублей.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Урал" директор молодежного центра Ямальского района Ирина Вилкова, такой чемпионат проводится с 2019 года, в предыдущие два года он был почти без зрителей из-за пандемии. В этом году, как ожидается, состязания состоятся на открытом воздухе, число зрителей не ограничено.

"Оценивается мастерство конкурсантов: длина стружки, ее завиток, насколько он тонкий",- отметила Вилкова.

Также пройдет народное голосование за строганину, ее смогут попробовать все желающие.