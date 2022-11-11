Спортивно-оздоровительный лагерь в Шатуре включает в себя 22 объекта недвижимости и земельный участок. Начальная стоимость продажи составляет более 53 млн рублей. Спортбаза в Солнечногорске состоит из 19 объектов нежилых зданий и земельного участка. Стартовая цена аукциона — более 185 млн рублей.

"Оздоровительный лагерь и спортивная база входят в прогнозный план приватизации, который в в настоящее время содержит 17 подобных территорий. Все они относятся к бывшим пионерским лагерям, базам отдыха или рекреационным зонам, и состояние каждого из этих объектов оценивается как неудовлетворительное или разрушенное", — приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что "приватизация поможет решить две главные задачи: отреставрировать и сохранить их в качестве объектов социальной инфраструктуры".

Всего с начала 2022 года Министерством реализовано 16 объектов недвижимости на сумму 327 млн руб. и один пакет акций на сумму 119 млн руб. Общие поступления в бюджет составляют 446 млн руб.