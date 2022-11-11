Так, Coral Travel предлагает туры в Гоа с вылетом на рейсах AZUR air один раз в неделю до 23 ноября, а затем вылеты планируются трижды в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Размещение предлагается как на юге, так и на севере штата. Стоимость недельных туров с двухместным размещением в отеле 3* Camelot Fantasy Resort начинается от 46,1 тыс. рублей на человека.

"Первый рейс вылетел с полной загрузкой. Отдых в Гоа выбирают самые разные туристы: большинство летит парами. В это время года курорт часто бронируют молодожены, у нас есть такие клиенты и на первом рейсе. Подавляющее большинство выбирает отели категории 2-3*, запросов на пятизвездочное размещение мало", — рассказали в пресс-службе Coral Travel.

Туроператор FUN&SUN, в свою очередь, предлагает туры в Гоа с вылетом 11, 23 ноября, а начиная с 26 ноября вылеты будут предлагаться по средам, субботам и воскресеньям. Стоимость 13-дневного тура на первом рейсе начинается от 44,1 тыс. рублей на человека при размещении в двухместном номере.

Помимо рейсов из Москвы AZUR Air начнет летать в Гоа из Екатеринбурга с 15 ноября, Казани с 16 ноября, Омска с 22 ноября и Перми с 29 ноября.

Рейсы из Москвы выполняются на Boeing 737-900, из регионов – на Boeing 757.

Авиасообщение с Индией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. С ноября 2021 года страна начала пускать иностранных туристов, но вскоре снова закрыла въезд без карантина из-за вспышки заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон". Сейчас, как напомнили в пресс-службе Coral Travel, для въезда в Индию россиянам нужны загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев со дня въезда, а также виза.

Туроператоры предлагает путешественникам помощь с оформлением электронных виз в Индию различной продолжительности. Как пояснили в FUN&SUN, граждане России могут оформить визу на 30 дней, год и 5 лет за $35, $65 и $105 соответственно.