"Он был организован на дне небольшой ямы, куда были уложены два камня. Под камнями находилась серебряная чаша", — сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Тайник был обнаружен во время проведения археологических исследований на территории городища Городок — одной из площадок для размещения будущего межвузовского ИТ-кампуса по ул. Шевченко.

"Находки целой серебряной посуды этого времени на территории Московской Руси крайне редки, а в Нижнем Новгороде это первая подобная находка, что делает ее уникальной", — отмечается в сообщении.

Специалисты полагают, что чаша была преднамеренно спрятана несколько столетий назад, но по каким-то причинам не была забрана своим владельцем.

В ближайшее время она будет очищена, отреставрирована и передана в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.