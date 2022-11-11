Сегодня в 19:16 Навигация маломерных судов завершится в Петербурге 15 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Навигация по рекам и каналам Петербурга для маломерных судов завершится 15 ноября.

Соответствующее распоряжение выпустил городской комитет по транспорту. Исключение будет сделано для маломерных судов специального назначения, а также маломерных рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу водных биоресурсов.

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