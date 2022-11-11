Соответствующее распоряжение выпустил городской комитет по транспорту.
Исключение будет сделано для маломерных судов специального назначения, а также маломерных рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу водных биоресурсов.
Соответствующее распоряжение выпустил городской комитет по транспорту.
Исключение будет сделано для маломерных судов специального назначения, а также маломерных рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу водных биоресурсов.
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