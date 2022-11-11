"Предложения на 11-12 ноября у туроператоров есть и для агентской розницы, и для прямых туристов. Например, турагенты-партнеры некоторых туркомпаний получают кешбэк или повышенную комиссию за заявки, забронированные 11.11.2022 г. на пакетные туры за рубеж с чартерным или блочным перелетом", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, в эти же даты туристы могут приобрести туры в Санкт-Петербург и Москву со скидкой в 15%. Также туроператоры предлагают забронировать по специальным ценам экскурсионные туры по Европе с посещением Италии (с авиа- или без авиаперелета) на ноябрь и декабрь.